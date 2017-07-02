Bakan Arslan Çıldır Gölü'nde Denizcilik ve Kabatoj Bayramı etkinliklerine katıldı



KARS - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çıldır Gölü'nde düzenlenen Denizcilik ve Kabatoj Bayramı etkinliklerine katıldı.

Bakan Ahmet Arslan, iki gün devam eden yelken ve kano yarışmaları sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını verdi.

Çıldır Gölü Kütük EV mekiinde düzenlenen etkinliklerde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bizim memnuniyetimiz, mutluluğumuz ve övüncümüz bu ülkenin kalkınması adına, bu ülkenin gelişmesi adına gecesini gündüzüne katan bir Cumhurbaşkanına, bir lidere sahip olmak, sizin Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerinizi her zaman ben her zaman iletiyorum ama bir de alkışlarınızla ilettiğinizi görmek istiyorum. Değerli Başbakanımız bir denizci ama bu ülkenin ulaşımı, erişimi için 15 yıldır olağanüstü bir gayretle ve duayen bir Ulaştırma bakanlığı yaparak ülkenin her yerini erişir hale, ulaşılabilir hale getirdi. Bizde onların izinden giderek ülkemizin her yerini erişilebilir, ulaşılabilir hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" dedi.

Kars'ın Ardahan'ın değerlerini daha çok anlatmak lazım, bunlardan daha çok yararlanmak lazım diyen bakan Ahmet Arslan, "Kars Kalesi'ni biz biliyoruz da gelen misafirlerinde bilmesi lazım.Ardahan'ın bir Şeytan Kalesi var. Doğrusu ben bile niye bu kadar geç keşfettim diye hayıflanıyordum. Onu gelip dostların görmesi lazım. ve yine Kura Nehrini görmesi lazım. Ani'yi görmesi lazım, Sarıkamış'ı görmesi lazım. Daha da önemlisi Ebul Hasan Harakani'nin manevi hamilik ettiği inanç ve kültür turizmi açısından çok değerlere sahibiz. Değerli misafirlerimizin gelip bunları görmesi lazım. Bunları gçrmersi lazım da, gelmek için yol lazım. Gelmek için demiryolu lazım. Hava limanı lazım, karayolu lazım. ve de daha da önemlisi şehirlerin yaşanabilir olması lazım. İşte tamda bizim milletvekili arkadaşlarla valilerimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla, kaymakamlarımızla yapmaya çalıştığımız bu. Misafirlerimizi ağırlayabilmek adına değerlerimizi onlara gösterebilmek adına Ardahan'ın, Kars'ın kalkınması, imar edilmesi, mamur edilmesine çalışıyoruz" diye konuştu.

Arslan, "Bu konuda çok mesafe aldık. Biliyoruz ki daha almamız gereken mesafeler var. Artık Kars, Ardahan bölünmüş yollarla Gürcistan'a, Karadeniz'e, Akdeniz'e Nahçıvan'a ülkemizin batısına erişilebilir hale geldi. ve Kars'a kadar gelen demiryolunun hızlı tren haline gelmesi buradan da Orta Asya'ya gidebilmesi adına Bakü-Tiflis-Kars dahil, Kars Lojistik Merkezi dahil, demiryoluna sahip hale geldik. Geldiniz Kars Hava Limanı'nı gördünüz. Ülkemizin marka terminallerinden biri de Kars Harakani Hava Limanı. ve inşallah insanlar ülkenin neresinden çıkarsa çıksınlar. 2 saatte Kars'talar. 3 saatte Ardahan'dalar. Dolayısıyla havacılıkta da çok önemli bir gelişme sağladık. Ama biliyoruz ki bütün bu projeler, bütün bu ulaştırma tünelleri, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'yi eğer deniz yoluyla, limanlar marifetiyle denizcilik marifetiyle deniz aşırı ülkelere götürebiliyor ve o ülkeleri mesafe ne kadar uzak olursa olsun, bizim komşumuz haline getirebiliyorsa anlamlı olacak. İşte son 14 yılda ülkemizin denizciliğini geliştirmek adına ciddi mesafe kat ettik. Gerek yasal düzenlemeler, gerek alt yağı yatırımları, gerek uluslararası arenada rekabet edebilmek adına yaptığımız uygulamalarla çok mesafe kat ettik. Yine iç sularımızda denizcilikle tanışması, gençlerimizin denizciliği öğrenmesi, üç tarafı deniz olan ülkede, denizcilerin sadece kıyı kentlerinden değil, diğer kentlerden de çıkabilmesi adına içsularda çok güzel, çok başarılı uygulamalar yapıyoruz. Bugün Çıldır'da yaptığımız, Kars'ta yaptığımız tam da bu ve memnuniyetimiz gururumuz o ki ülkenin her yerine, iç sulara denizciliği getiriyoruz. Deniz sevdasını, denizi getirmeyi getiriyoruz. Gençlerimiz ise bu konuda hiç geri durmuyorlar" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Ahmet Arslan, yelken ve kano yarışında dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi. Ardından Bakan Arslan ve beraberindekiler Kars İskelesi'nin açılışını yaptı. Bakan Arslan Çıldır Gölü'nde bir de tekne turu attı.