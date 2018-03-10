Bakan Arslan: "Büyük Projeler Düşünüyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlık olarak 15 yılda Van'da yaptıkları yatırım miktarının 5 milyar 181 milyon lira olduğunu belirterek, "Bundan 15 yıl önce IMF kapılarında 100 milyon dolar borç alabilmek için el pençe divan duruyorduk. O dönemki kurla dolara çevrilirse 2,5 milyar dolar sadece Van'a bakanlık olarak yatırım yapmışız" dedi.

Bakan Arslan, Van Güçbirliği Platformunun 'ulaştırma' gündemiyle Elite World Van Otelde gerçekleştirdiği toplantı için Van'a geldi. Van Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk ve kurum amirleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Arslan, daha sonra toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Arslan, 8 gün önce Afrin'deki harekatta şehit düşen Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in cenazesi için Van'a geldiğini hatırlattı. Bütün şehitlere rahmet dileyen Arslan, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda olduğunu, ancak bu köprünün hakkını vermedikleri takdirde bunun sözde kalacağını belirtti. Türkiye'nin 3-4 saat uçuş mesafesinde erişebildiği yaklaşık 1,5 milyar insan olduğunu ifade eden Arslan, "Bu iş adamları açısından önemli bir avantaj. Bu 1,5 milyar insanın bulunduğu coğrafyadaki insanların oluşturduğu gayrisafi yurt içi hasıla yaklaşık 36 trilyon dolar. Bu bölgeye biz üç saatte ulaşabiliyoruz. Bu hasıladan kaynaklı milyarlarca dolarlara varan ticaret hacmi ve bundan kaynaklı 75 milyar dolarlık bir taşımacılık pastası var. Ülke olarak bizim amacımız, etrafımızdaki bu avantajı ülke lehine çevirmek, ülkeye taşımacılıktan kaynaklı katma değer oluşturmak. Onun için büyük projeler düşünüyoruz. Van'ın İran'a erişimini, İstanbul'un, Edirne'nin, Kırklareli'nin Avrupa'ya erişimini, denizden deniz aşırı ülkelere gitmeyi, kuzeyden de diğer komşu ülkelere erişimi önemsiyoruz. Sınır ötesine erişmek doğru değil, bunu ülke içinde doğru ulaştırma koridorlarıyla birbirine bağlamak önemli. Bizim yaptığımız bu. Bugün 26 bin kilometre bölünmüş yoldan söz ediyorsak, bu uluslararası taşıma koridorlarının Türkiye üzerinden geçmesini sağlamak adınadır. 76 ilimizi bugün itibariyle birbirine bağlamış durumdayız, iki yıl içinde bunu 81 ile çıkarmış olacağız" dedi.

Karayolları koridorlarının birbirini tamamlamasının önemli olduğunu söyleyen Arslan, ancak 3 tarafı denizle çevrili Türkiye'de bunları deniz limanlarıyla, limanları da demiryolu ağıyla bağlamanın önemli olduğuna işaret etti. Ulaştırmanın kara, demir ve deniz yolunu birbiriyle entegre etmek gerektiğini ifade eden Arslan, bununla insanların seyahat konforunu arttırmak, zaman açısından tasarrufu sağlamak ve bundan kaynaklı ülkenin ekonomisini büyütmek adına çok önemli olduğunu kaydetti.

"Van, önemli bir kavşak ve ulaştırma koridoru merkezi konumundadır"

Van'ın deniziyle önemli bir avantaja sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Arslan, "Aynı zamanda İran'a komşuluğu, Irak ve Suriye'ye yakınlığı, kuzeyde Van üzerinden Nahçıvan'a, Rusya'ya gidebilme adına bölgede önemli bir kavşak ve ulaştırma koridoru merkezi konumundadır. Bunun farkında olduğumuz için Van'da ulaşım alanında 15 yılda çok önemli çalışmalar yaptık. Sadece bakanlık olarak 15 yılda Van'da yaptığımız yatırımın miktarı 5 milyar 181 milyon lira. Biz, bundan 15 yıl önce IMF kapılarında 100 milyon dolar borç alabilmek için el pençe divan duruyorduk. O günden sadece Van'a, o dönem ki kurla dolara çevrilirse 2,5 milyar dolar sadece Van'a bakanlık olarak yatırım yapmışız. Bu kadar para yatırdık da ne oldu? Van'da bölünmüş yol miktarı 36 kilometre, bizim üzerine eklediğimiz 511 kilometre. Van gibi bir kentte hiç sıcak asfalt yoktu, bugün 153 kilometre sıcak asfaltlı yollara sahibiz Van'da. Bu Van'ı ne kadar önemsediğimizi göstermesi adına önemli bir gösterge. 16 tane aktif proje var. Bunların parasal bedeli 2 milyar 271 milyon. Bunun yaklaşık 1,5 milyarı harcanmış" diye konuştu.

"Tendürak Tüneli de proje çalışmaları başladı"

Van için Habur projesi çalışmalarını başlattıklarını ve bunun Gevaş ile Bahçesaray ilçeleri üzerinden güneye inilmesini de içerdiğini ifade eden Arslan, birinin uzunluğu 7 bin 910 metre olmak üzere 2 tünel içerdiğini belirtti. Uzunluğu 3 bin 250 metre olan Bolu Tünelinin 15 yılda yapıldığını hazırlatan Bakan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak biz bitirdik. Bugün artık 8-10 kilometrelik tüneller yapabilir hale geldik. Ovit tüneli 14 bin 200 metre. Zigana 14 bin 500 metre. Cankurtaran tüneli Van'ı da ilgilendiriyor. Van, kuzey-güney aksında da 18'nci koridor olarak Karadeniz'i İran, Irak ve Suriye'ye bağlayacak önemli bir bölge. Bu nedenle sizi ilgilendiriyor. 7 bin 900 metre tünel yapıyoruz Van'a. Tendürak Tüneli de proje çalışmaları başladı, iki tüp 5 bin 500 metre olacak."

"Bizim derdimiz, Vanlıları yormadan kısa sürede çevre yolunu bitirip halka hizmet etmektir"

'Van Çevre Yolu' projesinin kent için çok önemli olduğunu dile getiren Arslan, belediyelerin de uygulamada elini taşın altına koyması gerektiği kaydetti. Van'ın sorumluluk verdiği belediye başkanının derdinin vatandaşa hizmet olmadığı için o konuda kendilerine yardımcı olunmadığını ve bu nedenle projenin beklediğini anımsatan Arslan, şöyle konuştu:

"Vanlıların daha fazla beklememesi için Bakanlar Kurulu kararı çıkarıldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Kapıköy Sınır Kapısı önemli, ancak İran'ın Hoy kenti tarafında yol standardı çok düşük. Türkiye tarafında çok iyi bir noktadayız. İranlı muhataplarımızla bir kaç kez görüştük. Gerekirse İran tarafını da biz yapalım dedik, ama onlar 'hayır' dedi. Yolu Türkiye'deki gibi yapacaklarını söylediler. Kısa sürede onların da buna müdahale etmesi, iki ülke ticareti açısından da önemli. Biz yaptığımız iki tren ferisiyle 50 vagon kapasitesine yükselttik. Bunun yanında 350 kişi yolcu taşıyabilir hale geldi. Sadece iki ferinin maliyeti 323 milyon lira. Böylece yılda 15 bin 840 vagon taşıyorken, şimdi 115 bin vagon taşıyabilir hale geleceğiz. Demiryolu taşımacılığı açısından da önemli. İran'la yaptığımız görüşmelerde, yolcu taşımacılığının tekrar başlaması adına görüşmelerimiz devam ediyor. Güvenlik gerekçeleri hep söylendi. Özellikle son dönemlerde güvenlik anlamında yaptığımız mücadelenin ne kadar başarılı sonuçlar elde ettiğini Vanlılar da, gelen misafirlerimiz de, dünyada biliyor. Bir başkanımız 'bizi yormayın' dedi. Keşke Vanlı bizi yormasaydı, Vanlı yanlış adamı belediye başkanı seçip işi bu noktalara getirmeseydi. Ama bizim derdimiz Vanlıları yormadan kısa sürede çevre yolunu bitirip halka hizmet etmektir."

"Bir yıl içinde vatandaşlarımızı hoşnut eden hizmetleri yerine getirdik"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu da, Van'da özellikle depremden sonra önemli kamu hizmetlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden tarıma, spordan sosyal yardımlara ve çevreye kadar birçok alanda merkezi hükümetin ve bakanlıkların çok önemli yatırımlarının kente kazandırdığını ifade eden Zorluoğlu, son zamanlarda unutulan mahalli idare hizmetlerinin geçtiğimiz yıl büyükşehir ve ilçe belediyelerinde hükümetin gerçekleştirdiği zorunlu değişikliğin ardından vatandaşların gerçek yerel yönetim hizmetleriyle buluşmaya başladığını söyledi. Zorluoğlu, "Bir yıl içinde vatandaşlarımızı hoşnut eden hizmetleri yerine getirdik. 2017 yılını asfalt yol yılı ilan etmiştik. Merkez ve ilçelerimizde 650 kilometresi sıcak olmak üzere bin kilometre asfalt yol yaptık. Kent için çok önemli 3 büyük projeyi uygulamaya koyuyoruz. Bunlardan biri atık su arıtma tesisi. Van Denizinin ana kirleticisi Tuşba, Edremit, İpekyolu ilçeleri. Atıkların büyük bölümü arıtılmadan direkt olarak göle akıtılıyor. 1 milyon 50 bin nüfusun atıklarını tam olarak arıtacak proje hazırladık. Van'a bir kaç yıl içinde çok modern ve kirliliğin tamamen önüne geçen bir proje kazandırıyoruz" dedi.

Katı atık ve kent meydanı projelerini de hazırladıklarını hatırlatan Zorluoğlu, bunların da kısa zamanda çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

"Burası demokratik bir platform"

Güçbirliği Platformu Mütevelli Heyet Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay ise, Van'ın tüm sorunlarının konuşulduğu toplantıların bakanların da katılımıyla daha da anlam kazandığını söyledi. Her toplantının ayrı bir gündem maddesiyle yapıldığını ifade eden Atalay, buranın demokratik bir platform olduğunu kaydetti. Atalay, "İlin meselelerini ilin ileri gelenleriyle tartışmak, görüşme ve ilgililere ulaştırmak çok değerli. İllerde bu çalışma sistemini verimli buluyorum. Zaman zaman bazı eleştiriler olabilir, ama hayırlı, iyi işler yapıyorsanız buna devam edin. Bu platformun değerini, ön yargısı olmayan herkes bilir" diye konuştu.

Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal'ın kente yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdiği toplantıya AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı birimlerin genel müdürleri, bürokratları, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, vali yardımcıları, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, Güçbirliği Mütevelli Heyet Üyeleri, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakan Arslan, toplantının ardından AK Parti Van İl Başkanlığına geçti. - VAN