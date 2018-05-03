Bakan Arslan, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Arslan, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Arslan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@AACanli) anlık takip edilebilecek.