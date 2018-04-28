Bakan Arslan: 5 Bin Kişi Daha PTT Ailesine Katılacak (2)

BURSA'NIN ULAŞIM YATIRIMLARI MASADA

Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında gerçekleşen törenin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Doburca Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Ulaştırma Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Buradaki toplantının ardından basın açıklaması yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bursa'nın ulaşım yatırımlarını masaya yatırdıklarını söyledi. Hükümetler olarak Bursa'ya bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra da yapacaklarımızı masaya yatırmanın avantajını gördüklerini belirten Arslan, "Dünden bugüne, Bursa adına ülkemiz adına her kim çivi çakmışsa minnetlerimizi iletiyoruz ama bir de bir gerçek var ki son 15 yılda yaptıklarımız 80 yılda yaptıklarımızın 3 katı, bazen 4 katı. Biz Bursa'da 2002 öncesi 10 yıllık periyotta 1 milyar 800 milyonluk ulaştırma alanında yatırım yapmışken, sadece bizim bakanlığımız son 15 yılda Bursa'da yaptığı yatırımlar 6 milyar 815 milyon fiilen bizim yaptığımız yatırım ve 6.5 milyar da kamulaştırma dahil yap işlet devret modeliyle Bursa'da İstanbul ya da İzmir istikametine yaptığımız otoyollar ki toplam 13 milyar 315 milyon yatırım demek. Eski parayla 13 katrilyon para demek. İşte bu bizim memnuniyetimizi ortaya koyması adına, bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.

'BİZE DÜŞEN BURSALININ SEYAHAT KONFORUNU ARTIRMAK'

Bursa'daki yatırımlar hakkında bilgi veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bursa'da yapmamız gereken birçok hizmet var zira Bursa, ülkemizin ihracatı sanayisi adına çok önemli bir görev ifade ediyor. Bize düşen Bursalının seyahat konforunu artırmak yolculuk konforunu artırmak ama aynı zamanda Bursa sanayicisinin de ürününün hedef pazarlara ulaştırmak, üzerimize düşeni yapıyoruz. Bursa ürünlerinin özellikle demiryolu ile taşınması ile ilgili doğu istikametinde Ankara ve daha da doğuya orta Asya'ya kadar gidebilecek olan hızlı trenden de bahsedeceğim. Aynı zamanda Bursa'nın yüklerinin demiryolu marifetiyle limanlara erişmesi çok önemli. Bursa Gemlik limanı demiryolu bağlantısı ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda daha da önemsediğimiz Bandırma ile İzmir arasında mevcut elektrikli sinyalli hale getirdiğimiz demiryolumuz var ve o demiryolu ile ilgili bu kadar konforlu hale getirilmişken Bursa'yı da biz o demiryoluna bağlayarak hem Bandırma'dan Bursa'ya, Bursa'dan da Ankara'ya kadar demiryolunu kesintisiz hale getirmiş olacağız. Hem de Bursa'yı Bandırma limanı ve İzmir'deki Alsancak limanına da bağlamış olacağız. Bursalılara verdiğimiz söz kapsamında Bursa'yı Bilecik üzerinden hem İstanbul'a hem Ankara'ya hızlı tren ile bağlamak ve böylece Bursalının Ankara'ya 2 saat 15 dakikada veya İstanbul'a 2 saat 15 dakikada hızlı tren konforuyla gitmesini sağlamaktı. Bursa Yenişehir arası altyapı çalışmalarımız devam ediyor yüzde 45'lere geldi. Yenişehir'den Bilecik'e altyapının tamamlanması Bilecik Bursa arası 106 kilometrenin tamamının da üst yapısının yapılmasıyla ilgili ihaleleri yaptık. 3 Nisan'da teklifleri aldık değerlendirmelerimiz devam ediyor son aşamaya gelindi, önümüzdeki ay içerisinde tamamen ihale süreçlerini bitirip böylece Bursa Bilecik dolayısıyla Ankara İstanbul hızlı treninde de üst yapıya başlamış olmak.

'HEDEFİMİZ 2020'DE BURSA'YI HIZLI TRENLE TANIŞTIRMAK'

Hedefimiz en geç 2019 sonuna kadar hızlı tren hattının tamamının bitirilerek test aşamasına getirilmesi ve 2020'ye Bursa'yı ve misafirlerini hızlı tren ile tanıştırmak. Bu projeyi çok önemsiyoruz. 1 milyar 210 milyon para harcadığımız bir proje. Tamamlandığında ise maliyeti 5 milyar 600 milyon olacak. Sadece Bursa hızlı treni için harcadığımız para 106 kilometrelik hat için. Bursa bunu ziyadesiyle hak ediyor" dedi.

'BURSALILARI BU KONFORLU HİZMETLE BULUŞTURACAĞIZ'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'nın ardından konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Sayın Bakanımız, hızlı trenin 2019'un sonunda tamamlanacak olması, yüksek hızlı tren konusunda Bursa'nın ve Bursalıların kafasında oluşturulmaya çalışılan algıları bertaraf edecek mahiyette net ve sarih birtakım açıklamalarda bulundu. İhale süreci başladı ve 2019 yılı sonunda inşallah Bursa'nın yüksek hızlı trenle ilgili test sürüşlerine başlayacağız. Bursalıları bu konforlu hizmetle 2020'de buluşturacağız" diye konuştu.

Toplantıya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı 6 genel müdür ve yardımcısının yanı sıra, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve bazı AK Parti Bursa milletvekilleri katıldı.

Toplantının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Ankara'ya giderken, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, BTSO'ya giderek BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a 'Hayırlı Olsun' ziyaretinde bulundu.