Bakan Arslan: "23 Nisan Dünyadaki İlk Çocuk Bayramıdır"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılında milli egemenliğimizin ilan edildiği 23 Nisan tarihini çocuklara bayram olarak armağan etmiştir ve bilindiği gibi bu bayram dünyadaki ilk çocuk bayramıdır. Ulusumuzun en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 23 Nisan 1920'de vatanın dört bir tarafının işgal edildiği, milletin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde Türk milletinin yeniden dirilişinin, silkinişinin ve şahlanışının timsali olduğunu dile getiren Arslan, "Milli iradenin temsilcilerinin oluşturduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bugün; hem Kurtuluş Savaşımızı zafere götüren yolun başlangıcı, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisi olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılında milli egemenliğimizin ilan edildiği 23 Nisan tarihini çocuklara bayram olarak armağan etmiştir ve bilindiği gibi bu bayram dünyadaki ilk çocuk bayramıdır. Ulusumuzun en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Ulusun egemenliğini kendi eline aldığı bu mutlu günde, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkma iradesi içinde görmenin gurur ve huzuru içindeyiz. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, onların bu bilinçli çabalarıyla, dünya devletleri arasında hak ettiği seçkin yeri alacaktır. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98. yılını kutluyor, tüm çocuklarımıza ve yurttaşlarımıza esenlikler diliyorum" dedi. - ANKARA