Bakan Albayrak: Zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın "Ekonomik iyileşme belirgin bir hız kazandı, güven endeksleri yükseldi, borsamız salgın öncesi değerlerini yakaladı, PMI 53,9'u gördü. Azmi, çabası ve mücadelesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederim" paylaşımını tekrar paylaştı. Başarının işçiyle çiftçiyle esnafla memurla sanayiciyle genç ve yaşlı tüm vatandaşa ait olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız" dedi.

Kaynak: DHA