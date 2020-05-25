Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum
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Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" dedi.

Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum
25.05.2020 23:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:01

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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