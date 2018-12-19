Bakan Albayrak: Yol haritamızı hazırladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak." dedi.