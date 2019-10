31.10.2019 21:39

Bakan Albayrak: "Yeni bir ekonomi, yeni bir dönüşüm için yola çıktık"

ADIYAMAN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Albayrak, "Yeni bir ekonomi, yeni bir dönüşüm için yola çıktık" dedi.

Bir dizi ziyaret için Adıyaman'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş adamları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası'nın düzenlediği "Adıyaman İş Dünyası Buluşması" programına katılan Albayrak, ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Programda açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Yeni bir ekonomi, yeni bir dönüşüm için yola Malatya ve Adıyaman'dan çıktık. Adıyaman her daim Cumhurbaşkanımızın yanında oldu. Her zaman AK Parti'nin destekçisi oldu. Biz de Adıyaman için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye son 15 aydır ciddi bir mücadele gösteriyor. Dünyada üç ayrı terör örgütü ile mücadele eden, ataklara, operasyonlara sahne olan bir ülke olmasına rağmen çok önemli adımlar attık. Biz buna rağmen ekonomide önemli işler yaptık. Birileri ekonomimize yönelik algılarda bulundu, toplumu korkutmaya, sindirmeye çalıştılar. İMF gelecek dediler, çeşitli söylemlerde bulundular ama Türkiye kimseden destek almadan, bir yılda üç seçim yaparak, operasyonlar yaparak yoluna emin adımlarla devam etti. Faizdeki iyileşmeler de kendini göstermeye başladı ve bu daha da iyi olacak" dedi.

"Her şeye rağmen yolumuza emin adımlarla devam ettik"

Son yıllarda yaşanan kur dalgalanmalarına rağmen Türkiye ekonomisinin yoluna emin adımlarla devam ettiğini aktaran Bakan Albayrak, "Biz kur dalgalanmalarına rağmen yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Enflasyon konusunda son yıllarda sıkıntı yaşasak da halkımızı bu noktada mağdur etmedik. Biz mücadelemizi enflasyondan başlayarak verdik ve Eylül ayı sonu itibariyle tek haneleri gördük. Önümüzdeki yıldan itibaren de ÜFE ve TÜFE'de, enflasyonda kalıcı tek haneleri göreceğiz. Özellikle düşen faizleri de göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yılmadık"

Türkiye'nin son yıllarda çok az ülkenin yaşadığı sıkıntıları yaşadığını ama buna rağmen yılmadığını belirten Bakan Albayrak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada çok az ülkenin göstereceği duruşla bu saldırıları atlattık. Biz 2019 yılını birilerinin felaket tellallığına rağmen ekside değil, pozitif büyüme ile kapatacağız. Birinci çeyrek ve ikinci çeyrek sıkıntılı geçti ama üçüncü ve dördüncü çeyrek iyi geçti. Biz yıl sonu itibariyle yüzde 4 oranında büyüme bekliyoruz. Bu noktada sanayiyi desteklemeye devam edeceğiz. Yerli ekonomiyi teşvik edecek bir modelleme ile çok daha güçlü olacağız. Merkez Bankasının faiz değişimleri üç ayda yüzde 10'dan fazla düşüş gösterdi. Yıllarca faiz çok düşmez, kriz çıkar dediler ama öyle olmadı. Türkiye bu konuda artık ezberleri bozuyor. Biz bunun neticelerini de almaya başladık. Türkiye'ye inanlar ve güvenenler kazandı. Yoğun operasyonların yaşandığı böyle bir dönemde emin adımlarla ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"Faizle ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğiz"

Önümüzdeki dönemden itibaren özellikle faiz ve işsizlikle mücadele edeceklerini açıklayan Bakan Albayrak, "Özellikle reel sektör öncelikli yeni politikalarımızla işsizlikle mücadelede çok yoğun bir dönem yaşayacağız. Bu noktada üç kamu bankamızla istihdama yönelik çalışmalar yapacağız. İstihdam potansiyeli olan firmalara ana para ödemesiz, faizsiz kredi imkanı sağlamaya çalışacağız. Kamu bankalarımız 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere radikal bir indirimler yapacaklar. Yani 2014 yılından bu yana en düşük kredi faizini göreceğiz. Ama biz her şeye rağmen ekonomide, dış politikada ve her alanda teyakkuzu elden bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Adıyaman Ticaret Odası Başkanı Mustafa Uslu, Çetintepe, Gömükan ve Koçali barajları ile ilgili konuştu. Uslu, "Bu üç baraj Adıyaman'ın çehresini değiştirecektir. Bu konuda Bakanımız özelinde hükumetimizden istirham ediyorum. Bu konuda en kısa zamanda gelişme olmasını bekliyoruz. Adıyaman sanayicisi borcuna sadık bir il ve bu noktada tüm vergi borçlarını yüzde 80 oranında ödüyor. Bu noktada Adıyaman halkına, tüccarına verilen kredinin gözü kapalı verilmesi ve bize pozitif bir ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bölgeye mukayese edildiğinde Adıyaman'da kayıp kaçak oranı çok daha az. Çünkü bu kent çalıp çırpmayan, üzerine düşeni fazlasıyla yapan bir kenttir. Bizce böyle bir ile sizlerin daha fazla pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyoruz. Ayrıca Adıyaman özelindeki tütün sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası'nda yapılan toplantıya Bakan Albayrak'ın yanı sıra Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, kamu bankaları genel müdürleri, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İHA