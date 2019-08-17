Bakan Albayrak, yaylada oğlu ve babasıyla enerji depoluyor

17.08.2019 13:35

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, memleketi Trabzon'da babası ve oğlu ile birlikte yaylada enerji depoluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, memleketi Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki Parma Yaylası'nda dinleniyor. Babası Sadık Albayrak ve oğlu Ahmet Akif Albayrak ile yaylaya çıkarak çimlerin üzerine oturan Bakan Albayrak bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Üç nesil Albayraklar, yaylada enerji depoluyor" notuyla paylaştı. Kısa sürede ilgi gören fotoğrafta Bakan Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak'ın Trabzonspor keşan figürlü yeni formasını giymesi dikkat çekti.

(İHA)

Kaynak: İHA