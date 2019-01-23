Bakan Albayrak, Yabancı Yatırımcılarla Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında geldiği Davos'ta yabancı yatırımcılarla bir araya geldi.

İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum toplantılarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, forumun düzenlendiği kongre merkezinde yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, Türkiye'nin her türlü zorlukla baş edebilecek mali disipline sahip olduğunu söyledi. Albayrak, Türkiye'nin yatırım için risk oluşturmadığını aksine büyük avantajlar sağlayan bir ülke olduğunu belirtti. Bakan Albayrak, yatırım için her türlü ortamın uygun olduğunu yatırımcıya verilen sözlerin arkasında olduklarını ifade etti. - DAVOS

Kaynak: İHA