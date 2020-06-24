Bakan Albayrak verilen desteklerin sektörel güven endeksine yansıdığını açıkladı
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Bakan Albayrak verilen desteklerin sektörel güven endeksine yansıdığını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttı" dedi.

Bakan Albayrak verilen desteklerin sektörel güven endeksine yansıdığını açıkladı
24.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:26

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre hizmette yüzde 8.5, perakendede yüzde 9.3 ve inşaatta yüzde 33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor" ifadelerini kullandı.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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