Bakan Albayrak ve Çavuşoğlu, Libya'da HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yer aldığı heyet, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarda bulundu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yer aldığı heyet, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk heyeti olarak Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek, Libya Başbakanı, Meclis Başkanı ve Maliye Bakanı ile hem siyasi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularını konuştuk" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA