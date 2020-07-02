Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma
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Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini, sosyal medya üzerinden hedef alan hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma
02.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini, sosyal medya üzerinden hedef alan hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. (42) Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden Mehmet Fatih K. tutuklama, Muammer K. adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Mehmet Fatih K.'nin tutuklanmasına karar verirken, Muammer K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklanan Mehmet Fatih K.'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, paylaşımları nedeniyle pişman olduklarını, Bakan Albayrak ve eşinden özür dilediklerini söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 7'sinin yakalandığı, yaşı küçük şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 4 şüphelinin de dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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