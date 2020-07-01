Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma Sosyal medyada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı.

Sosyal medyada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu paylaşımları yapan şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliği ekipleri, Ku¨rşad Zafer U. (34), Nazif S. (37), Fatma Makbule A, (33), Önder D. (36) ve Mehmet Fatih K'yi (26) gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ku¨rşad Zafer U, Nazif S, Fatma Makbule A. ve Önder D. serbest bırakıldı. Mehmet Fatih K'nin işlemleri sürüyor. Kaynak: AA