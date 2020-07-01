Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma
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Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.

01.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:43

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu paylaşımları yapan şüphelileri tespit etti.

Belirlenen adreslere baskın düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliği ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma

Kaynak: AA

Manşet

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