Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz
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Berat Albayrak, Politika

Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

20.04.2020 21:12 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:12
Bakan Albayrak: Var gücümüzle çalışıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bir fırıncı esnafının görüntülerini paylaştı. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tüm esnaflarımızın ekmek kapılarını ayakta tutmak, bu süreçte onları rahatlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.Ecevit Bey'in dediği gibi çok yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak inşallah. O zamana kadar biz de üzerimize düşeni yapacağız. #BirlikteBaşaracağız"


Kaynak: DHA

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