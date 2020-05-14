Bakan Albayrak: "Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki... Bakan Albayrak: "Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü.

Bakan Albayrak: "Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun." - ANKARA Kaynak: İHA