Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye için üreten herkesin daima yanında olduklarını bildirdi.
05.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:14
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye için üreten herkesin daima yanında olduklarını bildirdi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız" ifadesini kullandı.ANKARA, -
Kaynak: DHA