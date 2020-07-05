Bakan Albayrak: Üreten herkesin daima yanındayız HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye için üreten herkesin daima yanında olduklarını bildirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye için üreten herkesin daima yanında olduklarını bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız" ifadesini kullandı.ANKARA, -

Kaynak: DHA