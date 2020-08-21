Bakan Albayrak: Ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz
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Bakan Albayrak: Ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz

HAZİNE ve Maliye Berat Albayrak, Karadeniz'de doğalgaz keşfiyle ilgili, "Buradaki bu potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni dönemin de başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum" dedi.

Bakan Albayrak: Ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz
21.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:43

HAZİNE ve Maliye Berat Albayrak, Karadeniz'de doğalgaz keşfiyle ilgili, "Buradaki bu potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni dönemin de başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum" dedi.

Hazine ve Maliye Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfine yönelik açıklaması sırasında Fatih Sondaj Gemisi'nden programa bağlandı. Türkiye'nin tarihi bir gün yaşandığını belirten Albayrak, "Türkiye olarak bu yüzyılın kaderinin şekillendiği bugünlerde ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Bugünün bizim için şöyle bir anlamı var, milletimizin tarihinde ağustos zaferler ayı. Malazgirt'ten Mohaç'a, Büyük Taarruz'dan Sakarya'ya kadar hakikaten ağustos ayında çok büyük şanlı zaferlere imza atmışız. Bugün yine bir ağustos ayında, on yıllardır süre gelen, özellikle enerji alanında ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük şanlı bir zafere imza attığımız bir sürece şahitlik ediyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir övünç kaynağı" dedi.

"83 MİLYON VATANDAŞIMIZI YARINLARA ÇOK DAHA ÜMİTLİ TAŞIYACAK"

Bakan Albayrak, ülkenin enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alandaki tam bağımsızlık yolculuğunda büyük bir adımın atıldığına vurguladı. Albayrak, "Bu süreç ülkemizi, 83 milyon vatandaşımızı yarınlara çok daha ümitli taşıyacak. Bugün burada ifade edilen keşif ve gazla, ülkemizin dört bir tarafındaki Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya, Trabzon'dan Hatay'a 83 milyon vatandaşımızın her birinin övünçle, gururla, büyük bir sevinç yaşayacağı büyük adım atılıyor. İşin ekonomik boyutu itibarıyla burada gemideki arkadaşlarlateknik süreci değerlendirdikten sonra, çok net şunu ifade edebilirim ki hakikaten buradaki mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldıracağız. Çünkü son 10 yıl ortalaması 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye. Bugün buradaki bu potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni dönemin de başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum" ifadesini kullandı.

"ARKAMIZDA DURDUĞUNUZ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin artık yeni bir döneme girdiğini belirterek "Artık 'ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye' söyleminde yeni bir sürece doğru gidiyoruz" dedi.  Albayrak,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olmak üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yöneticileri, Fatih Sondaj Gemisi'ndeki mühendisler ve tüm ekibe teşekkür etti. Bakan Albayrak, "Ailelerinden, çocuklarından, eşlerinden feragat ederek bu süreci ortaya koydular. Sayın Cumhurbaşkanımız, en başta size ilk günden itibaren bize inanarak arkamızda durduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Her şeyin ötesinde Cenabı Allah'a hamd ediyorum ki bizi başta sizlere ve milletimize mahcup etmediği için. Bugün bir kez daha şuna inanç ve imanla şahitlik ettim ki Cenabı Allah hiçbir emeği zayi etmiyor. İnanıyorsanız, çalışıyorsanız ve en önemlisi bir amaç, dava uğruna mücadele ediyorsanız Cenabı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. 2020'lerin Türkiye'sinde kalpten ilk günden beri inandığım bu sürecin, Cenabı Allah'ın nasibiyle bugün yeni çağı açtığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: DHA

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