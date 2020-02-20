Bakan Albayrak: "Ülkemizi büyütmeye, milletimizin huzur ve istikrarını çok daha ileri taşımaya...
Mardin İş Dünyası ile Buluşma Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu.
20.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:59
Mardin İş Dünyası ile Buluşma
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (3)
Kaynak: AA