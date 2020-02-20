Bakan Albayrak: "Ülkemizi büyütmeye, milletimizin huzur ve istikrarını çok daha ileri taşımaya...
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Bakan Albayrak: "Ülkemizi büyütmeye, milletimizin huzur ve istikrarını çok daha ileri taşımaya...

Mardin İş Dünyası ile Buluşma Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu.

20.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:59
Bakan Albayrak:

İş Dünyası ile Buluşma

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın konuşması MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mardin İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde konuştu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Albayrak: "Ülkemizi büyütmeye, milletimizin huzur ve istikrarını çok daha ileri taşımaya...
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