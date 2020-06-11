Bakan Albayrak, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu... Bakan Albayrak, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi.

Bakan Albayrak, "Türkiye'yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye'ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA