Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden...
Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak.
18.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:11
Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." - ANKARA
Kaynak: İHA