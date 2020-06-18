Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden... Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak.

Bakan Albayrak: "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." - ANKARA Kaynak: İHA