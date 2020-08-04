Bakan Albayrak: Türkiye, temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cari denge yılın 2'nci yarısında beklentilerimizden de iyi gerçekleşecek: Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA