Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ekonomisine güvenin arttığını belirterek, Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi'nin Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da 73,5'e yükseldiğini bildirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ekonomisine güvenin arttığını belirterek, Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi'nin Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da 73,5'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA