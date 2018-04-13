Bakan Albayrak: "Türkiye'nin Birliğini, Ulusal Güvenliğini Tehdit Eden Bir Ana Muhalefet Sorunu Var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin iktidar, icraat, birlik ve beraberlik sorunu olmadığını belirterek, "Bugün Türkiye'nin birliğini, ulusal güvenliğini tehdit eden bir ana muhalefet sorunu var." dedi.

Albayrak, AK Parti Eyüpsultan İlçe Kongresinde, AK Parti davasının siyasi kariyer için değil, "kefen cepte, son nefese kadar, pazara kadar mezara kadar bu ülkeye hizmet etmek" için yapılan siyaset olduğunu anlattı.

Türkiye'nin kaderinin 15 senede nereden nereye geldiğinin görüldüğünü ifade eden Albayrak, dünyanın ve bölgenin kıyamet senaryosuyla karşılaştığı, gelecek 1,5 yılda iki seçime doğru yol alınan böyle bir dönemde etkin kullanılması gereken bir söylem olduğunu dile getirdi.

Bu söylemi, "Bugün Türkiye'nin iktidar sorunu yok, icraat sorunu yok, birlik beraberlik sorunu yok, bugün Türkiye'nin, bu ülkenin birliğini, ulusal güvenliğini tehdit eden bir ana muhalefet sorunu var. Bunu görmemiz lazım. Afrin'de yaşananları, sınırımızda yaşananları görüyorsunuz." diyerek açıklayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız 'Rabia' diyor ya her yerde. Birileri bundan gocunuyor. Cumhurbaşkanımız her '80 milyon' dediğinde, '780 bin kilometre kare' dediğinde, 'bu şanlı bayrak' dediğinde, 'yek vücut bir millet' dediğinde birileri hopluyor. Kimler rahatsız oluyor, görüyoruz. Birileri hapishane kapılarında kuyruğa giriyor. Terör örgütüyle kol kola yürüyor. Sırtını PYD'ye YPG'ye yaslayanlar, 'bölücü başının büstlerini yapacağız' diyenler kimdi? Artık bunu anlatmamız lazım. Anketlerde yüzde 20'nin altına düşmeye başladığı için, bu ayrıştırıcı, bölücü ve ihanet dili. Bunun arkasında kim var, bunu görmemiz lazım. Ben hakikaten Türkiye'nin ana muhalefet sorunuyla karşı karşıya olduğunu söylüyorum."

Bu gecenin çok önemli ve mübarek bir gece olduğunu dile getiren Albayrak, konuşmasını, "Bu gecenin yüzü suyu hürmetine, Eyüp Sultan hazretlerinin dizinin dibinde, bu kongre vesilesiyle inşallah, Eyüp Sultanımıza 2019 seçimlerinden Rabbim büyük bir zaferle çıkmayı nasip etsin. Rabbim, bu milletin birliğini ve dirliğini daim kılsın. Rabbim, Cumhurbaşkanımıza, Başkomutanımıza hayırlı uzun ömürler nasip etsin." duasıyla tamamladı.