Bakan Albayrak: "Türkiye artık yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji ürün üretimi merkezi...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüye gelişi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması KAYSERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi.
13.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:30
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüye gelişi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması KAYSERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında iş insanlarıyla bir araya geldi. (1)
Kaynak: AA