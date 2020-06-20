Bakan Albayrak: Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz" dedi.Bakan Albayrak, 'Dünya Mülteciler Günü' nedeniyle Twitter'dan bir mesaj yayımladı. Bakan Albayrak, "Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA