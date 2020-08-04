Bakan Albayrak: TÜFE Temmuz ayında 11,76'ya geriledi HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Haziran ayındaki yıllık yüzde 12,62'den Temmuz ayında yüzde 11,76'ya gerilediğini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Haziran ayındaki yıllık yüzde 12,62'den Temmuz ayında yüzde 11,76'ya gerilediğini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TÜFE Haziran ayındaki yıllık yüzde 12,62'den Temmuz ayında yüzde 11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA