Bakan Albayrak: Toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si toplumun refahı için kullanılıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'sinin vatandaşlara hizmet için harcandığını, artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'sinin toplumun refahı için kullanıldığını açıkladı. Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA