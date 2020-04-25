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Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında atılan ekonomik adımların toplam maliyetinin 200 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

25.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:02
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sonrası devreye alınan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında atılan adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel, esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerinin; üretim gücüne, esnafa ve istihdama koruma kalkanı sağladığını söyleyen Albayrak, "Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

4,4 MİLYON AİLEYE NAKDİ DESTEK

Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon aileye bin TL'lik nakdi destek sağlandığını ifade eden Albayrak, "Ayrıca destek kapsamına girmeyen, ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da bin TL nakdi yardım yapacağız. Bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları başlattık" diye konuştu.

Bakan Albayrak, destek paketlerine ilişkin şu verileri paylaştı:

- Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza, 22 milyar 295 milyon TL kaynak sunuldu.

- Bunun yanında, Esnaf Destek Paketi için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 140 esnafımıza, 8 milyar 390 milyon TL finansman tahsisi yapıldı.

- Paraf Ticari kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi, 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi.

- Paraf kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon TL'ye ulaştı.

- İşletmelerimize sunduğumuz KGF kefaletli İş'e devam Desteği kapsamında da başvurular 143 bin 769'a ulaştı. Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza, 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu.

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Ekonomi Manşet

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