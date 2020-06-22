Bakan Albayrak: Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz
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Bakan Albayrak: Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sürecinde tedbiri bırakmadan hayata devam edilmesi gerektiğini, ancak böyle başarılabileceğini belirtti.

Bakan Albayrak: Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz
22.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:08

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgını sürecinde tedbiri bırakmadan hayata devam edilmesi gerektiğini, ancak böyle başarılabileceğini belirtti.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz" ifadesini kullandı.

'BU BİR MİLLİ MÜCADELE'Bakan Albayrak, paylaştığı videoda ise, "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri, hedefleri, idealleri olan büyük bir ülkeyiz" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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