Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (2)

09.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:55

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Bakan Berat Albayrak programın ardından Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, makamında konuk ettiği Bakan Albayrak'a, 58 numaralı Demir Grup Sivasspor forması hediye etti.

Bakan Albayrak daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı geçip, Başkan Hakan Aksu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantı salonunda da basına kapalı olarak partililer ile biraraya geldi.

Parti ziyareti sonrası Ali Ağa Cami Sokak ve Atatürk Caddesi üzerindeki esnafları dolaşarak, sohbet eden Albayrak, karayolu ile Tokat'a hareket etti.

Kaynak: DHA