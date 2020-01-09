Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz

09.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:16

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Tarım alanındaki tüm üreticilerimiz doğal afetler nedeniyle veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşarsa tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından düzenlenen 'Sivas İş Dünyası' programına katılmak üzere havayolu ile Ankara'dan kente geldi. İl protokolünün karşıladığı Bakan Albayrak daha sonra programın yapılacağı Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Burada düzenlenen programa Bakan Albayrak'ın yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, STSO Başkanı Mustafa Eken, kamu bankalarının genel müdürleri ve iş adamları katıldı.

'2019 YILINI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE PERFORMANSLA KAPATTIK'Eylül ayı itibariyle Türkiye için ekonomik değişimin başladığını belirten Bakan Albayrak, "İfade ettiğimiz tüm bu değişimin il il bunun iletişimini sürdürdüğümüz buluşmaların 15'incisini Sivas'ta gerçekleştiriyoruz. Küresel ekonomide ve siyasette büyük gerginliklerin ve belirsizliklerin yaşandığı 2019 yılını, ekonomide beklentilerin ötesinde beklentiler, Türkiye üzerinde çok olumsuz, karamsar ve negatif olduğu bir dönemde, beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. Ortaya koyduğumuz politikaların tüm bu neticelerinin başarısıyla birlikte gerek enflasyonda, faizde, risk birimlerinde, büyümede taraflı tarafsız özellikle yurt dışı kaynaklı uluslararası kuruluşların beklentisinin birçoğunun aksine pozitif yönde güncellenerek tahminlerin daha ötesinde olumlu bir yılı geride bıraktık. 2019 yılı Türkiye açısından, ekonomimiz açısından göründüğü kadar kolay olmayan çok zor bir yıldı. Ağustos 2018 yılında doğrudan Türkiye ekonomisinin hedef olmasıyla başlayan, gerçekleşen, tüm bu kur saldırıları sonrası 2019 yılında da benzer saldırıların da bunun yanında Barış Pınarı Harekatı döneminde de benzer saldırılar ve yaptırımların ve düzenli tehditlerin küresel iklimde devamlı bir süreçle devam etti" dedi.'EKONOMİYİ 2020 YILINDA DAHA İLERİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ'Türkiye'nin 1 yıl öncesinde belirlenen hedeflere odaklandığını aktaran Bakan Albayrak, "Hep ifade ettik. Türkiye'de finansal sistemimizin dış toplara, siyasi operasyonlara karşı bağışıklığını artırmamız, piyasalara güven verme, ekonomide daralmanın önüne geçme, kurdaki oynaklığı gidermeye, enflasyonu düşürmeye odaklandık. Tüm bu alanlardaki gelişmelerin altında 2019 Eylül ayında 3 yıllık yeni ekonomi programının ruhunda bu mottonun altını çizdik ve 'değişim' dedik. Nedir bu değişim? Amaç ülkemize karşı gerçekleştirilen onlarca saldırının ekonomi üzerinde etkisini, tortusunu gidermekti. 2013 yılından bu zamana kadar Türkiye gerek 17-25, gerek 15 Temmuz, terörle mücadele, Suriye ve Irak'ta yaşananlar, sınır ötesi operasyonları, tüm bu süreçte son 1 yılda da ekonomik saldırıların etkisiyle Türkiye artık ekonomi anlamda da bir değişim ortaya koymak zorunda. İşte bu değişim küresel piyasadaki daralmadan gerginliklerden etkilenmeyecek bir altyapıyı işaret etmektedir. Bu değişim reel sektörün potansiyelini doğru stratejilerle bir daha durmayacak şekilde harekete geçirmektir. Ekonomide 2019 yılında saydığımız tüm iyileşmeler, 2020 yılında Allah'ın izniyle çok daha ileri noktaya taşıyacağız. Tüm stratejilerimizi ve politikalarımızı katma değerli ihracata ve istihdama dayalı üretim altyapısını tam anlamıyla tesis etmek için kurguluyoruz. Tüm stratejik değişim içerisinde ihracata, imalata, üretime, ithalatın ikamesine dayalı bütün alt yapıyı bunun üzerine kuruyoruz. Öncelik, ayrıcalık, istihdam, destek, teşvik bunun üzerine dayalı. Finansman likitide yatırım bunun üzerine. Ekonomimizin kırılganlıklarına karşı tüm kurumlarımızla bugüne kadar belki hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir koordinasyonla, orta ve uzun vadeli politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Daha da güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Türkiye koordineli bir şekilde uyguladığı tüm bu politikalar sayesinde sağlıklı bir dengelenme sürecini sürdürüyor" diye konuştu.'TÜRK LİRASI YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI'Türk Lirası'nın yüzde 10 değer kazandığını ifade eden Bakan Albayrak şöyle devam etti: "Türkiye böyle bir tarihi yılı Allah'ın izniyle son çeyrekte yüzde 5 büyüme ile yılı pozitif kapatarak tüm saldırıları minimize edecek şekilde, yıkıcı etkilerini bertaraf ederek inşallah 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyor. Yurt içinde likitide koşulları, Türk Lirası'nın performansı tam anlamıyla beklentilerimizdir. Dengelenme süreci tam da beklentilerimiz ölçüsünde Türkiye tarihinin en büyük kur saldırıların yaşandığı bu tabloyu tersine çevirerek 2019'u kapattık. Sadece 31 Ağustos'tan bu güne kadar Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine ve para birimlerine baktığımızda Türkiye en pozitif performans gösteren ülke olmuştur. Bunun ötesinde yine aynı dönemde 2 yıllık devlet tahvili faizi yaklaşık bin 200 puan, 5 yıllık devlet faizi bin 350 puan 10 yıllık devlet tahvili yaklaşık 900 puan gerileyerek tüm bu maliyetlerde, risklerde Türkiye iyileşme yaşadı." 'ÜRETİCİLERİMİZİ HER ALANDA DESTEKLEYECEĞİZ'Faizlerin düştüğüne dikkat çeken Albayrak, "Daha yeni başlıyoruz. 2020 yılı hem enflasyonda hem de faizde kalıcı tek hanelileri daha güçlü göreceğiz. Faiz ne kadar düşerse yatırım ortamı ve yatırım iklimi istihdam, reel büyüme pozitif olur. Önceliklerimizden birisi enflasyonda mücadelede çok önemli adımlar attık. 2019'un üçüncü çeyreğinde yakalanan yaklaşık yüzde 1'lik büyüme sonrası, 4'üncü çeyrekte de inşallah beklentilerin üzerinde tahminimiz yüzde 5'i yakalıyoruz. Yılı pozitif bir 0,5 büyümeyle pozitif kapatıyoruz. Son 1 yıldır bu kara tablolara rağmen sosyal medya operasyonlarına ve algı operasyonlarına olumlu bir şekilde bu yılı geride bırakıyoruz. Özellikle enflasyondaki mücadelede kazanımlarımızı tartışmasız koruyacağız. Tek haneli enflasyonları daha da güçlü, tek haneli enflasyonlara inşallah 3 yıllık yeni ekonomi programı üzerinde de hayata geçireceğiz. Reel üretim ve artışı 1'inci önceliğimiz olacaktır. Özellikle gıda fiyatlarında tüm olabilecek dalgalanmalara karşı tedbirlerimizi alarak üreticilerimizi her alanda destekleyeceğiz. Çok net söylüyorum, geçen yıl yaşanan bu yıl kademe kademe artık üreticinin ve tüketicinin arasındaki marjı kendi fahiş avantajı için kullananlara izin vermeyeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak çok farklı bir metodoloji ile yeni bir süreç içerisindeyiz. Serbest piyasa kuralları içerisinde çok daha güçlü bir şekilde gıda enflasyonuyla mücadele açısından piyasayı dengeleyici ve yapıcı çerçevesinde birileri öbeklenmiş, mafyacılık yapıyor. Kimse kusura bakmasın, özellikle gıdada biz biraz bu durumdan vazife çıkaracağız. 2020 yılında bu sorunu çözeceğiz. Türkiye gıda enflasyonu üzerinden bir avuç birileri tarafından çok çekti. Sahaya indiğimiz bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.'TARIMDAKİ ÜRETİCİLERİMİZE YAPILANDIRMA İMKANI GETİRİYORUZ'Tarımsal kredilerdeki müjdeyi geçen hafta paylaştıklarını hatırlatan Bakan Albayrak, "Yüzde 9'a kadar düşen kredilerdeki faiz destek oranlarında da değişikliğe gittik. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 2022 yılının sonuna kadar kullanacağı düşük faizli kredi limitleri ve kriterleri yeniden belirlendi. Yüzde 9'a kadar düşürülen faizler, düşük faizli işletme ve yatırım kredilerinde 3 istisna dışında yüzde 50 indirim uygulanarak yürürlüğe girdi. Eskiden yüzde 25'ti, bunu yüzde 50'ye çektik. Özellikle hayvancılık alanında kullanılan kredi limitlerini artırarak çok önemli bir adım attık. Tarım alanındaki tüm üreticilerimiz doğal afetler nedeniyle veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşarsa, tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredileri yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar yeniden vadelendirebilecekler. Üreticilerimizin mevcut borçlarının sadece 1 sezonda elde edeceği tarımsal gelirlerle ödenmesindeki tüm bu zorluklar göze alınarak ürün, zamanlama, iklim şartları, borçlar 5 yıl içerisinde piyasanın çok çok altında çok daha düşük bir faiz oranıyla geri ödenmesiyle hepsini rahatlatacak bir yapılanmanın önünü açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Böylece üreticinin faaliyetinin devamının, bu manada sonraki dönemde de arazisinin yeniden ekime yeniden hazır hale getirmek, diğer tarımsal üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla ihtiyaç duydukları ilave işletme ihtiyaç kredilerini de kullanabilme imkanı da hayata geçmiş olacak" dedi.

Program daha sonra soru-cevap bölümü ile basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: DHA

- Sivas