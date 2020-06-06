Bakan Albayrak'tan, 'Yusufeli Barajı' açıklaması HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yusufeli Barajı'nın Türkiye ekonomisine yılda 1,5 milyar TL katkıda bulunacağını belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yusufeli Barajı'nın Türkiye ekonomisine yılda 1,5 milyar TL katkıda bulunacağını belirtti.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak" dedi.

Kaynak: DHA