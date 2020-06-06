Bakan Albayrak'tan, 'Yusufeli Barajı' açıklaması Bakan Albayrak'tan, 'Yusufeli Barajı' açıklamasıHAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yusufeli Barajı'nın Türkiye ekonomisine yılda 1,5 milyar lira katkıda bulunacağını belirtti.

Bakan Albayrak'tan, 'Yusufeli Barajı' açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yusufeli Barajı'nın Türkiye ekonomisine yılda 1,5 milyar lira katkıda bulunacağını belirtti.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın iştirakleriyle yapılan beton dökme töreni, Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandıracak. Ekonomimize de yılda tam 1.5 milyar TL katkıda bulunacak. Tamamen yerli mühendislerimizle yapılan bu eser sayesinde ülkemiz, yarınlara güvenle adım atacak" dedi.

ANKARA,

Kaynak: DHA