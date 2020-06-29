Bakan Albayrak'tan 'VakıfBank' paylaşımı
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Bakan Albayrak'tan 'VakıfBank' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VakıfBank'ın istikrarlı büyüme sergilediğini belirterek, sosyal medyadan tebrik etti.

Bakan Albayrak'tan 'VakıfBank' paylaşımı
29.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:49

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VakıfBank'ın istikrarlı büyüme sergilediğini belirterek, sosyal medyadan tebrik etti.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "VakıfBank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim" dedi. 

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Manşet

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