Bakan Albayrak'tan 'VakıfBank' paylaşımı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VakıfBank'ın istikrarlı büyüme sergilediğini belirterek, sosyal medyadan tebrik etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VakıfBank'ın istikrarlı büyüme sergilediğini belirterek, sosyal medyadan tebrik etti.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "VakıfBank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim" dedi.

Kaynak: DHA