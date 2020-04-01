Bakan Albayrak'tan 'ücretli öğretmen' açıklaması HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA