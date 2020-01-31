Bakan Albayrak'tan tahvil faizi değerlendirmesi Açıklaması
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Bakan Albayrak'tan tahvil faizi değerlendirmesi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını bildirdi.

31.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:38
Bakan Albayrak'tan tahvil faizi değerlendirmesi Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı , 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hanenin yakalandığını bildirdi.

Albayrak, hesabından, tahvil faizlerindeki düşüşe ilişkin değerlendirmede bulundu.

Piyasa beklentilerindeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Albayrak, " politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9,96 ile Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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