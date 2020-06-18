Bakan Albayrak'tan, Silopi'de şehit olan işçiler için başsağlığı mesajı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 4 işçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 4 işçi için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Silopi'de hain terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA