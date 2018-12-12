Bakan Albayrak'tan "Sıkı Para Politikası" Açıklaması (1)

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019'u da yöneteceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"ne katıldı. "Türkiye'nin Yeni Hikayesi" başlığıyla Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen zirveye Bakan Albayrak'ın yanı sıra TÜYİD Başkanı ve TAV Havalimanları Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nursel İlgen, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da katıldı.

Zirvede konuşan Bakan Albayrak, "2019'a giriyoruz. Ama nasıl? Gevşemeden, rehavete kapılmadan, aynı disiplinle ve motivasyonla, yüksek bir motivasyonla, azimle girme zamanı. 'Onu başardık, bunu başardık', hayır yeni başladık, birleri 'Sayın Bakanım şöyle iyi, böyle iyi'… Daha yeni başladık, rehavet sıfır. Biz bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu kısa ve orta ve uzun vadeli hedeflerle hep birlikte bir dönüşümün, bir yolculuğun adımı. 2019 daha güçlü, tam saha pres, tam saha markaj. Özellikle Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019'u da yöneteceğiz" dedi.

- İstanbul