Bakan Albayrak'tan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
02.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:50
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA