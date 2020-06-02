Bakan Albayrak'tan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA