Bakan Albayrak'tan, Şentop'a hayırlı olsun mesajı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
07.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 23:15
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve gazi meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA