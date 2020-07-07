Bakan Albayrak'tan, Şentop'a hayırlı olsun mesajı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve gazi meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA