Bakan Albayrak'tan şehit polisler için başsağlığı mesajı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van ve Siirt'te şehit olan 9 polis için başsağlığında bulundu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van ve Siirt'te şehit olan 9 polis için başsağlığında bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siirt Pervari'de şehit olan 2 polis memurumuza ve Van'da görev uçuşunda şehit olan 2'si pilot, 5'i teknik personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizleri derinden üzen elim kazaların bir daha yaşanmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA