Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

14.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim verilerine ilişkin, önceliklerinin katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacağını belirterek, "İnşallah 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.