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Berat Albayrak, İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

İstanbul (İHA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

19.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:09
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

İstanbul (İHA) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Albayrak şunları söyledi: "Türkiye olarak işin sağlık ve ekonomik boyutunu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor. Kısa süre içindeki etkilerine baktığımızda küresel ekonomiye, her ülke kendi ekonomisine karşı tedbirler alıyor. Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu. Bu dinamik bir süreç, bu sürecin etkilerini kimse kestiremediği için dinamik bir şekilde yakından takip edeceğiz. Çok dinamik, etkili, hızlı adımlar atmamız gereken canlı bir süreç. Ciddi bir rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık. Bu 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak. Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket. Merkez Bankası'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek. 650 bin 1500 liranın altında emekli maaşı alanlara destek var. 3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar lira likidite olacak. Küçük esnaflar prim desteklerinin tamamından faydalanacak. Esnafa ekstra likidite ihtiyacı var. Birçok sektörün de işsizlik fonu üzerinden kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanacak. İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. Belli bir yaş ve çerçevede çalışma esnemesi getirildi. Beyanname verme süresi Nisan sonuna kadar uzatıldı. Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok.

İlk çeyreği beklentilerin üzerinde bir büyümeyle kapatacağız. Birçok belirsizlik olmasına rağmen 2020 hedefleri için tutturma konusunda bir endişe yaşamıyoruz. Türkiye böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en güçlü giren ülkelerden biri, bu süreçten de en pozitif kazanımlarla çıkan ülke olacak.

(DEVAM EDECEK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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