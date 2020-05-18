Bakan Albayrak'tan 'Müzeler Haftası' paylaşımı
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Bakan Albayrak'tan 'Müzeler Haftası' paylaşımı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Müzeler Haftası'nı kutlayarak, "Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz" dedi.

Bakan Albayrak'tan 'Müzeler Haftası' paylaşımı
18.05.2020 18:53 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:53

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Müzeler Haftası'nı kutlayarak, "Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız ve gençlerimiz Türk ve Dünya tarihinin şuurunu benimsedikçe ülkemizin miras ve cevherleri parlamaya devam edecektir. Bu yıl sağlığımız için müzeleri evden sanal olarak da gezebilir, tarihimizi keşfedip farklı tarihler tanıyabilirsiniz. Müzeler Haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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