Bakan Albayrak'tan 'müjdeler olsun' paylaşımı (2) 'HAYDİ BİSMİLLAH'Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilen fotoğrafını 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak, "Haydi bismillah" ifadesini kullandı.

'HAYDİ BİSMİLLAH' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilen fotoğrafını 'müjdeler olsun' etiketi ile paylaşarak, "Haydi bismillah" ifadesini kullandı. ANKARA,

Kaynak: DHA